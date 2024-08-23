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Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть

19:23 1405

Запад совершил «колоссальную ошибку», введя санкции против российских бизнесменов по политическим мотивам. Так считает российский миллиардер Алишер Усманов.

В интервью газете Corriere Della Sera Усманов сказал, что попавшие под санкции российские бизнесмены построили транснациональные компании, активно инвестировали за рубежом, а сейчас им приходится работать только внутри страны. От этого страдают сами западные страны, уверяет миллиардер.

Так как в Европу Усманову въезд запрещен, с журналистом Corriere Della Sera он встречался на вилле на турецком побережье Эгейского моря.

Усманов, объясняя необоснованность санкций, заявил изданию, что крупные бизнесмены «не влияют на процесс принятия решений» российской властью.

Усманов, говоря о войне России против Украины, заявляет, что «прочный мир возможен только на основе разумности и компромисса, достичь чего можно путем переговоров между всеми сторонами». На вопрос, может ли Россия выступать гарантом стабильности в регионе, Усманов ответил: «Мы должны стремиться к сосуществованию на основе взаимовыгодных или, по крайней мере, приемлемых соглашений. В многополярном мире безопасность евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС».

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