USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
19:48 809

Футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи» объявили сегодня о трансфере двух африканских игроков.

«Карабах», которому предстоит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с загребским «Динамо», пополнил ганский атакующий полузащитник Эммануэль Адаи.

С 23-летним футболистом, последним клубом которого был испанский «Алькоркон», подписан 2-летний контракт. За «Алькоркон» ганец провел 54 матча и забил 6 голов. Также Аддаи играл за французский клуб «Бобиньи» (21 матч и 6 голов) и «Академию JMG» в Мали.

«Нефтчи» же привлек в свои ряды сенегальца с испанским паспортом Мустафу Сека. С 28-летним защитником заключен 3-летний контракт.

Сек играл за команды различных возрастов «Барселоны», юношескую команду «Лацио», числился в «Роме». Немного поиграл в итальянских «Эмполи», «Наваре», «Ливорно». Выступал в Нидерландах и Португалии. Его последним клубом был португальский «Портимоненсе», за который Сек сыграл 58 матчей.

MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 1291
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 9752
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца ФОТО, ВИДЕО
19:48 810
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана фото; обновлено 19:45
19:45 3195
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
19:23 1407
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 5204
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 6943
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 5101
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 7383
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 8744
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 2431

ЭТО ВАЖНО

MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 1291
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 9752
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца ФОТО, ВИДЕО
19:48 810
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана фото; обновлено 19:45
19:45 3195
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
19:23 1407
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 5204
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 6943
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 5101
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 7383
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 8744
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 2431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться