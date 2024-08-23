«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца

Футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи» объявили сегодня о трансфере двух африканских игроков. «Карабах», которому предстоит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с загребским «Динамо», пополнил ганский атакующий полузащитник Эммануэль Адаи.

С 23-летним футболистом, последним клубом которого был испанский «Алькоркон», подписан 2-летний контракт. За «Алькоркон» ганец провел 54 матча и забил 6 голов. Также Аддаи играл за французский клуб «Бобиньи» (21 матч и 6 голов) и «Академию JMG» в Мали.

«Нефтчи» же привлек в свои ряды сенегальца с испанским паспортом Мустафу Сека. С 28-летним защитником заключен 3-летний контракт.