Беспорядки в аэропорту Махачкалы: первые приговоры

К лишению свободы на сроки до девяти лет в колонии общего режима были приговорены пять участников беспорядков, происшедших в международном аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Приговоры были вынесены Армавирским городским судом. Суд признал Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова виновными в участии в массовых беспорядках. Раджабов также признан виновным в преступлении, связанном с применением насилия против представителя власти, сообщает пресс-служба.

Подсудимые, находясь в аэропорту Махачкалы, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках", говорится в приговоре.

Напомним, что причиной акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов.

В ходе судебного заседания подсудимые не признали вины, но она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств, указывает пресс-служба.