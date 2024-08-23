MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку

24 июля MyGroup Holding открыл в центре Баку флагманский магазин британского бренда мобильных телефонов XOR. Это значимое событие стало результатом успешного сотрудничества с XOR и подчеркивает стремление предложить азербайджанским пользователям передовые мобильные технологии, а также эксклюзивные решения для защиты данных.

Инновационная защита данных с XOR

Телефоны XOR имеют встроенную защиту, которая надежнее обычных программ, так как не подключается к внешним серверам, что делает данные недоступными для взлома. С помощью XOR можно безопасно звонить и отправлять сообщения благодаря специальной системе контактов и одноразовым паролям, что обеспечивает высокий уровень защиты.

Кроме того, два одинаковых устройства XOR могут общаться напрямую без использования сети, что позволяет безопасно передавать информацию.

Также благодаря запатентованной технологии XOR-Shield телефоны XOR защищены от радио и тихих SMS-атак, а также от тихих вызовов, которые могут попытаться узнать местоположение пользователя, перехватить телефонный звонок или одноразовые пароли (OTP) из SMS-сообщений.