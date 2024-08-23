MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
24 июля MyGroup Holding открыл в центре Баку флагманский магазин британского бренда мобильных телефонов XOR. Это значимое событие стало результатом успешного сотрудничества с XOR и подчеркивает стремление предложить азербайджанским пользователям передовые мобильные технологии, а также эксклюзивные решения для защиты данных.
Инновационная защита данных с XOR
Телефоны XOR имеют встроенную защиту, которая надежнее обычных программ, так как не подключается к внешним серверам, что делает данные недоступными для взлома. С помощью XOR можно безопасно звонить и отправлять сообщения благодаря специальной системе контактов и одноразовым паролям, что обеспечивает высокий уровень защиты.
Кроме того, два одинаковых устройства XOR могут общаться напрямую без использования сети, что позволяет безопасно передавать информацию.
Также благодаря запатентованной технологии XOR-Shield телефоны XOR защищены от радио и тихих SMS-атак, а также от тихих вызовов, которые могут попытаться узнать местоположение пользователя, перехватить телефонный звонок или одноразовые пароли (OTP) из SMS-сообщений.
Ручная работа и роскошные материалы
Каждый телефон XOR – это произведение искусства, выполненное вручную. Они изготавливаются из лучших материалов, таких как кожа аллигатора и различные породы дерева, включая ель, дуб и ясень. Эти материалы можно выбирать и комбинировать по индивидуальному заказу, что позволяет каждому клиенту создать уникальное устройство, соответствующее его личным предпочтениям.
Почему выбирают XOR?
XOR предлагает сочетание непревзойденного уровня безопасности, уникального дизайна и использования роскошных материалов. Эти качества делают бренд XOR предпочтительным выбором для тех, кто ценит не только защиту личной информации, но и элегантность и эксклюзивность.
MyGroup Holding расширяет горизонты
Открытие магазина XOR в Баку демонстрирует приверженность MyGroup Holding развитию и внедрению передовых технологий. После успешного запуска бутика Vertu холдинг продолжает предлагать азербайджанским потребителям уникальные мобильные решения, которые сочетают в себе инновации и роскошь.
Адрес: г. Баку, ул. Измир, напротив Hyatt Regency
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