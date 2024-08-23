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Арест в Минобороны Азербайджана

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Арестован начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части Военно-воздушных сил Министерства обороны капитан Ульви Гасанов. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, глава пресс-службы Военной прокуратуры главный советник юстиции Фирад Алиев.

По словам Ф.Алиева, в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном управлении Военной прокуратуры появились основательные подозрения в совершении соответствующих действий Ульви Гасановым. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2, 341.1 и другим УК Азербайджана.

Бакинский военный суд избрал в отношении Гасанова меру пресечения в виде ареста.

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