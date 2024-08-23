Арест в Минобороны Азербайджана
Арестован начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части Военно-воздушных сил Министерства обороны капитан Ульви Гасанов. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, глава пресс-службы Военной прокуратуры главный советник юстиции Фирад Алиев.
По словам Ф.Алиева, в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном управлении Военной прокуратуры появились основательные подозрения в совершении соответствующих действий Ульви Гасановым. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2, 341.1 и другим УК Азербайджана.
Бакинский военный суд избрал в отношении Гасанова меру пресечения в виде ареста.