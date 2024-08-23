USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Федрезерв решил: пришло время снижать ставку

21:32 1258

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил о том, что пришло время снижать базовую процентную ставку, темпы ее снижения будут зависеть от экономических показателей и прогнозов.

Джером Пауэлл

"Настало время скорректировать направление [монетарной] политики. Направление ясно, сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, прогноза и баланса рисков",- сказал он, выступая на одном из ведущих симпозиумов по американской экономической политике в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Пауэлл добавил, что американские власти будут делать все возможное "для поддержания сильного рынка труда".

На этой неделе члены руководящего комитета ФРС выразили мнение, что считают уместным снижение базовой процентной ставки в сентябре при нынешнем состоянии американской экономики.

Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий
23:14 1442
Захват колонии в России: что известно
Захват колонии в России: что известно все еще актуально
19:31 16167
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 7005
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция
22:42 1645
Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете помощи
Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете помощи
22:56 558
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 8953
Зеленский объявил: Вытесняем россиян...
Зеленский объявил: Вытесняем россиян... обновлено 22:08
22:08 15173
Арест в Минобороны Азербайджана
Арест в Минобороны Азербайджана
20:57 4987
Самедов работал на Армению
Самедов работал на Армению
20:52 4958
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 3820
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 10838

ЭТО ВАЖНО

Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий
23:14 1442
Захват колонии в России: что известно
Захват колонии в России: что известно все еще актуально
19:31 16167
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 7005
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция
22:42 1645
Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете помощи
Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете помощи
22:56 558
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 8953
Зеленский объявил: Вытесняем россиян...
Зеленский объявил: Вытесняем россиян... обновлено 22:08
22:08 15173
Арест в Минобороны Азербайджана
Арест в Минобороны Азербайджана
20:57 4987
Самедов работал на Армению
Самедов работал на Армению
20:52 4958
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 3820
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 10838
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться