Федрезерв решил: пришло время снижать ставку

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил о том, что пришло время снижать базовую процентную ставку, темпы ее снижения будут зависеть от экономических показателей и прогнозов.

"Настало время скорректировать направление [монетарной] политики. Направление ясно, сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, прогноза и баланса рисков",- сказал он, выступая на одном из ведущих симпозиумов по американской экономической политике в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Пауэлл добавил, что американские власти будут делать все возможное "для поддержания сильного рынка труда".

На этой неделе члены руководящего комитета ФРС выразили мнение, что считают уместным снижение базовой процентной ставки в сентябре при нынешнем состоянии американской экономики.