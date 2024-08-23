Россия и Таджикистан договорились «срочно принять меры»

Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области. Об этом сообщил пресс-центр МВД Таджикистана. Российское министерство о разговоре не сообщало.

Колокольцев и Рахимзода договорились «срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия», сообщило таджикистанское ведомство.

Напомним, что четверо заключенных взяли в заложники 12 человек — 8 сотрудников колонии и 4 других осужденных. Погибли 4 сотрудника колонии. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту захвата заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.