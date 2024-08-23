Американцы довольны переговорами по Газе

Переговоры по перемирию в секторе Газа проходят конструктивно и продолжатся на выходных, заявил в пятницу советник Белого дома Джон Кирби.

«Мы провели конструктивные дискуссии прошлым вечером в Каире, и эти дискуссии продолжаются сегодня», - приводит слова Кирби издание The Hill.

Он отметил, что контакты по Газе не прекратятся и на выходных.

В переговорном процессе по Газе, который длится уже несколько месяцев, участвуют стороны конфликта: Израиль и палестинское движение ХАМАС, а также посредники – Египет, Катар и США.

Кирби заверил, что сообщения некоторых СМИ о том, что переговоры близки к «коллапсу», неверны, и стороны, по его мнению, добиваются прогресса.