Боррель: Война в Украине «пробудила» оборонпром Евросоюза

Война в Украине «сработала как будильник» для оборонной промышленности Евросоюза, и теперь объединение развивает возможности в этой отрасли, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на международной конференции в Испании.

По его словам, альтернативы НАТО в вопросах территориальной защиты Европы нет, однако европейцам необходимо «делать больше» в рамках альянса, что в итоге приведет к усилению всех сторон. Он привел в пример отказ Финляндии и Швеции от призывов создать европейскую армию в пользу вступления в НАТО.

«Когда мы увидели угрозы, которые стоят перед нами, мы поняли, что мы должны быть более самостоятельными. Когда кто-то в определенных странах Евросоюза говорит о том, что нужно построить независимую европейскую обороноспособность, есть опасения, что это послужит сигналом для США позволить нам защищаться самостоятельно. Хотя для многих европейских стран, особенно близких к России, единственной гарантией безопасности является та, которую предоставляют США», — отметил Боррель.

«В настоящее время мы их [производственные мощности] развиваем. Сделали бы мы это, если бы не война на Украине? Нет! Это сработало как будильник. Ты просыпаешься от того, что тебя кто-то будит и говорит: «Эй, нужно отправить 255 снарядов в Украину». Сколько мы их производим? Немного. Сколько их нужно? Много», — сказал Боррель. Он отметил, что ЕС нуждается в наращивании военных возможностей.