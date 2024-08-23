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В Баку горел жилой дом

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22:33 1306

В Ясамальском районе Баку в 11-этажном жилом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно информации, были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Возгорание в подвале жилого дома ликвидировали в короткие сроки. Сгорели 10 электросчетчиков, 20 погонных метров кабеля.

Были спасены застрявшие в лифте на 11-м этаже пять человек, трех жильцов эвакуировали из задымленных квартир.

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