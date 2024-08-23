Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис выступила с энергичной речью на съезде партии, которая точно не разочаровала ее сторонников. Это было самое главное ее выступление за всю карьеру и, возможно, одно из наиболее важных в последние годы в американской политике. Ставки как никогда высоки, и, если на выборах победит Дональд Трамп, это будет уже совсем другая страна, чем сейчас.
Харрис предупредила нацию о том, о чем многие ее соратники догадываются: в случае победы Трампа его второй президентский срок станет намного более опасным, чем первый. На явно реваншистский настрой кандидата от республиканцев накладывается предоставленный ему Верховным судом США обширный иммунитет. В результате, как сказала Харрис, у того «не будет никаких ограничений в использовании огромной власти президента Соединенных Штатов». Внутри страны это будет означать, что он «станет бросать за решетку неугодных ему журналистов и политиков», «вводить войска на улицы американских городов», что запрещено Конституцией страны. В результате страна погрузится в кромешный хаос.
На внешней арене Трамп, сказала Камала Харрис, продолжит любезничать и благословлять тиранов типа Ким Чен Ына, потому что он «сам по своей природе автократ». Сам Дональд, кстати, внимательно следил за выступлением Харрис и посреди ее речи написал в своей социально сети Truth social: «Мировые тираны над этим только посмеются».
Камала Харрис пообещала проводить «мускулистскую внешнюю политику». Она практически ничего не сказала о Китае, но не прошла мимо войны в Украине и кризиса в секторе Газа. «Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила Харрис. По ее словам, она предупреждала Киев о начале конфликта за пять дней до начала боевых действий, а также помогла сформировать дипломатический ответ на действия России США и 50 других стран мира.
В связи с упоминанием Харрис Украины позволю себе небольшое отступление. В Вашингтоне со смехом восприняли слова посла России в США Анатолия Антонова, что США могут «по щелчку пальцев» прекратить украинское наступление в Судже, и что Киев не может и шага сделать без согласования с администрацией Байдена.
Американские эксперты в один голос говорят, ссылаясь на информацию от ответственных лиц в администрации, что власти США были застигнуты врасплох операцией ВСУ в Курской области. Одновременно на условиях строжайшей конфиденциальности они сообщают, что администрация Байдена в последние недели, возможно, намеренно притормозила оказание военной помощи Украине из-за опасений эскалации со стороны Владимира Путина, что может оказать негативное влияние на избирательную кампанию демократов. А если Харрис победит на выборах, то у нее будут развязаны руки для наращивания этой помощи. Особенно с учетом того, что ее команду почти наверняка покинет нынешний советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который выступает за очень осторожный поход к военной помощи Киеву.
После упоминания Украины Харрис перешла к своей оценке ситуации в Газе. Это было необходимо для того, чтобы усмирить протесты тысяч пропалестинских активистов, многие из которых пришли к стенам холла, в котором проходит съезд демократов. Она в очередной раз подтвердила право Израиля на защиту от таких террористических организаций как ХАМАС, но одновременно сказала, что вместе с Байденом «работает 24 часа в сутки для прекращения этой войны, освобождения заложников и прекращения страданий жителей Газы».
О том, как восприняли это обещание Харрис американцы арабского происхождения, можно будет судить лишь по результатам ноябрьских выборов.
Итак, демократический конвент, который привел сторонников демократов в абсолютную эйфорию, завершен. Эта дама сделала практически немыслимое — за месяц после отставки Бадена она добилась полного одобрения своей кандидатуры и превратила конвент, который прежде обещал быть тусклой, почти что похоронной процессией, в праздник.
Теперь Камала Харрис спускается на землю с вершины холма. Что будет происходить дальше? Британское издание The Economist пишет, что «Харрис может выиграть выборы», но задается вопросом, «каково будет ее правление».
Однако сейчас это будущее, похоже, не слишком занимает лидеров партии. Главные испытания Харрис лежат рядом. Она получила номинацию, которую никто не оспаривает. Но впереди, до конца августа, ее ждут первые интервью с прессой в формате sit down, на которых ей будут задавать не самые приятные вопросы. Ей будут противостоять сотни миллионов долларов, собранные командой Трампа на негативную рекламу. Наконец, совсем скоро, 10 сентября, ей предстоят первые дебаты с Дональдом Трампом.
Хорошо известно, что Трамп не отвечает ни на один из вопросов модераторов, порой несет полную околесицу. Однако кандидат в Сенат от Мичигана Элисса Слоткин предупреждает демократов: «Не следует переоценивать свои шансы, представьте себе, что и другие (политические конкуренты) так же заряжены, как и вы». Она имеет в виду, что и для Трампа в этой кампании ставки слишком высоки, и он не намерен проигрывать. Особенно с учетом того, что он ведет уже третью кампанию.
«Две вещи произойдут, - говорит изданию Politico конгрессмен из Массачусетса Сет Моунтон. — Первое: медовый месяц Харрис неизбежно подойдет к концу. Второе: республиканцы выстроят свою стратегию нападения».
До сих пор этого им не удавалось, все ограничивалось потоком оскорблений Трампа в адрес своей соперницы. Но впереди до выборов еще 74 дня, и команда Дональда может, наконец, убедить своего босса отказаться от его безумной риторики.
А может и не убедить. В конце-концов он стар, но при этом не «супер-стар».
На сегодня между Трампом и Харрис по опросам установился некий паритет. Позитивной новостью для демократов стало то, что к Камале все больше склоняются молодые американцы до 30 лет, женщины из городских предместий, а также чернокожие избиратели. Но это еще не дает ее команде чувствовать себя комфортно. Борьба будет обостряться с каждой неделей, и конечный результат пока не просчитывается.