Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют

Камала Харрис выступила с энергичной речью на съезде партии, которая точно не разочаровала ее сторонников. Это было самое главное ее выступление за всю карьеру и, возможно, одно из наиболее важных в последние годы в американской политике. Ставки как никогда высоки, и, если на выборах победит Дональд Трамп, это будет уже совсем другая страна, чем сейчас. Харрис предупредила нацию о том, о чем многие ее соратники догадываются: в случае победы Трампа его второй президентский срок станет намного более опасным, чем первый. На явно реваншистский настрой кандидата от республиканцев накладывается предоставленный ему Верховным судом США обширный иммунитет. В результате, как сказала Харрис, у того «не будет никаких ограничений в использовании огромной власти президента Соединенных Штатов». Внутри страны это будет означать, что он «станет бросать за решетку неугодных ему журналистов и политиков», «вводить войска на улицы американских городов», что запрещено Конституцией страны. В результате страна погрузится в кромешный хаос.

На внешней арене Трамп, сказала Камала Харрис, продолжит любезничать и благословлять тиранов типа Ким Чен Ына, потому что он «сам по своей природе автократ». Сам Дональд, кстати, внимательно следил за выступлением Харрис и посреди ее речи написал в своей социально сети Truth social: «Мировые тираны над этим только посмеются». Камала Харрис пообещала проводить «мускулистскую внешнюю политику». Она практически ничего не сказала о Китае, но не прошла мимо войны в Украине и кризиса в секторе Газа. «Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила Харрис. По ее словам, она предупреждала Киев о начале конфликта за пять дней до начала боевых действий, а также помогла сформировать дипломатический ответ на действия России США и 50 других стран мира. В связи с упоминанием Харрис Украины позволю себе небольшое отступление. В Вашингтоне со смехом восприняли слова посла России в США Анатолия Антонова, что США могут «по щелчку пальцев» прекратить украинское наступление в Судже, и что Киев не может и шага сделать без согласования с администрацией Байдена.

Американские эксперты в один голос говорят, ссылаясь на информацию от ответственных лиц в администрации, что власти США были застигнуты врасплох операцией ВСУ в Курской области. Одновременно на условиях строжайшей конфиденциальности они сообщают, что администрация Байдена в последние недели, возможно, намеренно притормозила оказание военной помощи Украине из-за опасений эскалации со стороны Владимира Путина, что может оказать негативное влияние на избирательную кампанию демократов. А если Харрис победит на выборах, то у нее будут развязаны руки для наращивания этой помощи. Особенно с учетом того, что ее команду почти наверняка покинет нынешний советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который выступает за очень осторожный поход к военной помощи Киеву. После упоминания Украины Харрис перешла к своей оценке ситуации в Газе. Это было необходимо для того, чтобы усмирить протесты тысяч пропалестинских активистов, многие из которых пришли к стенам холла, в котором проходит съезд демократов. Она в очередной раз подтвердила право Израиля на защиту от таких террористических организаций как ХАМАС, но одновременно сказала, что вместе с Байденом «работает 24 часа в сутки для прекращения этой войны, освобождения заложников и прекращения страданий жителей Газы». О том, как восприняли это обещание Харрис американцы арабского происхождения, можно будет судить лишь по результатам ноябрьских выборов. Итак, демократический конвент, который привел сторонников демократов в абсолютную эйфорию, завершен. Эта дама сделала практически немыслимое — за месяц после отставки Бадена она добилась полного одобрения своей кандидатуры и превратила конвент, который прежде обещал быть тусклой, почти что похоронной процессией, в праздник. Теперь Камала Харрис спускается на землю с вершины холма. Что будет происходить дальше? Британское издание The Economist пишет, что «Харрис может выиграть выборы», но задается вопросом, «каково будет ее правление».