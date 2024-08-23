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Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете помощи

22:56 559

Президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины и подтвердил выделение нового пакета военной помощи. Об этом сообщил Белый дом.

Байден отметил, что во время разговора с Зеленским выразил непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США, а также подтвердил, что Украина останется «свободной, суверенной и независимой страной».

Байден добавил, что США до конца четверга объявят о новом пакете военной помощи Украине. «Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают», – перечислил Байден.

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