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В России мигрантов оставляют без работы

23 августа 2024, 23:49 1926

В Самарской области мигрантам запретили работать в розничной торговле в киосках и на рынках, в общепите, а также сдавать помещения в аренду, говорится на сайте регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Федорищев обязал все предприятия региона, занимающиеся торговлей, в течение трёх месяцев уволить всех мигрантов, работающих по патентам.

Теперь иностранцам запрещается работать в розничной торговле пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией, текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами. Также мигрантам запретили работать в производстве молочных и хлебобулочных продуктов, питания для детей, питьевой воды, на предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, оптовой и розничной торговле алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Власти заявляют, что ограничения вводятся "в целях обеспечения безопасности граждан и защиты рынка труда".

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