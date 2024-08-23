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Байден просит Нетаньяху

23 августа 2024, 23:48 527

Президент США Джо Байден попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвести израильские войска от границы между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники.

По их данным, соответствующую просьбу Байден озвучил в ходе телефонного разговора с Нетаньяху.

Источники указали, что выполнение такого условия позволит продолжить переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Газы.

Портал отмечает, что Нетаньяху лишь частично согласился на просьбу Байдена: он выразил готовность отвести израильские силы только с одной из позиций на границе Египта и сектора Газа.

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