Следит за Россией: в Европе заметили американский самолет-разведчик

Соединенные Штаты отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Предположительно, он собирал разведданные в отношении России, пишет Newsweek.

По данным СМИ, Сombat Sent приземлился на авиабазе Милденхолл на востоке Британии еще 18 августа. С тех пор он уже совершил полет в несколько часов в Балтийском регионе, граничащем с Россией и Беларусью.