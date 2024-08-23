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Следит за Россией: в Европе заметили американский самолет-разведчик

00:22 510

Соединенные Штаты отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Предположительно, он собирал разведданные в отношении России, пишет Newsweek.

По данным СМИ, Сombat Sent приземлился на авиабазе Милденхолл на востоке Британии еще 18 августа. С тех пор он уже совершил полет в несколько часов в Балтийском регионе, граничащем с Россией и Беларусью.

Данный самолет предназначен для разведки, может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.

«Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудования, способных выявить, предупредить или победить системы противника», - говорится в публикации.

Точная цель его полета неизвестна.

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