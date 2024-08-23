Завершился визит Ильхама Алиева в Узбекистан

Завершился государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.

В честь главы государства в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.