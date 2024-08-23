Завершился визит Ильхама Алиева в Узбекистан
Завершился государственный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.
В честь главы государства в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Ранее в пятницу от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой был устроен государственный прием в честь Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.