Ракетная опасность в российских регионах
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В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Спустя минуту аналогичный сигнал запустили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».
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