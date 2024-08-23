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Ракетная опасность в российских регионах

00:48 745

В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Спустя минуту аналогичный сигнал запустили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

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