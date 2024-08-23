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Израиль бомбил города Сирии

01:01 362

Министерство обороны Сирии подтвердило, что Израиль нанес удары по центральной части страны, при обстрелах пострадали семь человек. Заявление сирийских военных распространило госагентство SANA.

«Сегодня около 19:35 Израиль нанес удары по сирийской территории, обстрелу подверглись центральные районы страны», - говорится в тексте.

Сирийские военные добавили, что обстрел велся «со стороны северных районов Ливана», местные «силы ПВО сбили часть израильских снарядов».

Ранее газета Al Watan проинформировала, что Израиль нанес удары по окрестностям сирийских городов Хама и Хомс.

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