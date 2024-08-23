ВОЗ теперь запрашивает миллионы долларов на борьбу с оспой обезьян

На борьбу с распространением оспы обезьян среди людей необходимо выделить для ВОЗ примерно $135 млн в ближайшие полгода, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Чтобы остановить вспышку оспы обезьян как можно скорее, по нашим первоначальным подсчетам, в ближайшие полгода в период острой фазы заболевания потребуется около $135 млн», - сообщил Гебрейесус, высказывания которого приводятся на сайте ВОЗ.

«Борьба со вспышкой оспы обезьян требует комплексной и слаженной работы международного сообщества», - отметил он.

14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы: тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.