Житель Еревана кинул яблоко в Пашиняна: его ищет полиция
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу пришел в гости к одному из своих родственников, который проживает в ереванском районе Канакер-Зейтун. Об этом пишет ArmLur.am.
Издание утверждает, что когда премьер-министр находился у подъезда дома, один из жильцов бросил из окна в его сторону яблоко.
«Возможно, таким образом гражданин выразил свое недовольство, - предполагает издание. - Правоохранители проводят в здании обыск. В МВД Армении отказались давать какие-либо комментарии».
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