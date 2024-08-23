Житель Еревана кинул яблоко в Пашиняна: его ищет полиция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу пришел в гости к одному из своих родственников, который проживает в ереванском районе Канакер-Зейтун. Об этом пишет ArmLur.am.

Издание утверждает, что когда премьер-министр находился у подъезда дома, один из жильцов бросил из окна в его сторону яблоко.

«Возможно, таким образом гражданин выразил свое недовольство, - предполагает издание. - Правоохранители проводят в здании обыск. В МВД Армении отказались давать какие-либо комментарии».