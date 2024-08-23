Нападение с ножом в Германии. Есть погибшие

Неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия города Золинген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), есть погибшие и раненые, пишет Solinger Tageblatt.

Предполагаемый нападавший скрылся. По словам одного из организаторов праздника, девять человек получили ранения.

Празднование было прервано, полиция попросила людей покинуть район.