Нападение с ножом в Германии. Есть погибшие
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Неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия города Золинген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), есть погибшие и раненые, пишет Solinger Tageblatt.
Предполагаемый нападавший скрылся. По словам одного из организаторов праздника, девять человек получили ранения.
Празднование было прервано, полиция попросила людей покинуть район.
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