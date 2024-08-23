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Рейтинг Путина упал

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал падение рейтинга одобрения деятельности президента РФ и рейтинга доверия Владимиру Путину, сообщает «Агентство» 23 августа. Независимых подтверждений данных ВЦИОМ нет.

В публикации на сайте ВЦИОМ сказано, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ за неделю с 12 по 18 августа снизился на 3,5 процентных пункта и достиг 73,6%. Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Респондентам задавали вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента?»

По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину в то же время снизился на 2,6 процентных пункта и составил 78,2% (неделей ранее — 80,8%). У участников опроса спрашивали: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Владимировичу Путину».

Судя по данным ВЦИОМ, пишет «Агентство», это рекордное падение обоих показателей с начала вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года. Рейтинг одобрения работы президента РФ за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

«Агентство» добавляет, что снижение рейтингов Путина также зафиксировал Фонд общественного мнения (ФОМ). «Левада-центр» собирается представить свои данные в конце августа.

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