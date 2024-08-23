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«Ответ за нами»: Иран стоит на своем

02:57 453

Иран не откажется от своего права ответить Израилю на убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил новый глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонных разговорах с коллегами из Франции и Великобритании.

«Иран оставляет за собой право ответить на террористический акт Израиля», - приводит IRNA слова министра.

По данным агентства, во время разговора с французским коллегой Стефаном Сежурне Арагчи заявил, что убийство Хании поставило под удар суверенитет Ирана. Он также добавил, что Иран готов расширить конструктивные отношения с Францией.

В разговоре с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми Арагчи заявил, что Иран не хочет начала крупного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, однако вновь отметил право своей страны ответить на любой акт агрессии.

Лэмми, в свою очередь призвал Иран сыграть свою роль в снижении напряженности в ближневосточном регионе.

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