Удар по складу боеприпасов в Воронеже

Украина нанесла удар по складу с боеприпасами в Острогожске Воронежской области, сообщают российские СМИ.

Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 7 БПЛА над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.

В Острогожске находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.