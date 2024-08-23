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Удар по складу боеприпасов в Воронеже

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10:12 702

Украина нанесла удар по складу с боеприпасами в Острогожске Воронежской области, сообщают российские СМИ.

Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 7 БПЛА над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.

В Острогожске находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

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