Удар по складу боеприпасов в Воронеже
10:12 702
Украина нанесла удар по складу с боеприпасами в Острогожске Воронежской области, сообщают российские СМИ.
Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии 7 БПЛА над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.
В Острогожске находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
August 24, 2024
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