Зеленский у границ России сделал грозное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Независимости страны, заявив, что Киев не позволит превратить свои территории в «серую зону».

«Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый стяг. Не будет кто-то с Красной площади, постоянно угрожающий красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии», - заявил украинский лидер.

На видео Зеленский находится в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область.