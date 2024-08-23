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Зеленский у границ России сделал грозное заявление

новость дополнена
12:53 3738

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Независимости страны, заявив, что Киев не позволит превратить свои территории в «серую зону».

«Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый стяг. Не будет кто-то с Красной площади, постоянно угрожающий красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии», - заявил украинский лидер.

На видео Зеленский находится в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область.

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