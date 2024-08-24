Президент Польши: «Попрошу Зеленского не добивать россиян»

Находящийся с визитом в Киеве президент Польши Анджей Дуда заявил, что позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и попросит его «не добивать российских солдат, которые будут бежать из Украины». Зеленский, в свою очередь, в шутку заметил, что «в этот момент его телефон может быть занят».

*** 17:36

В альянсе НАТО все еще продолжаются дискуссии по защите украинского неба, сказал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что НАТО является оборонным союзом. В свою очередь, защита неба Украины боевыми средствами отдельных государств альянса относится к вопросу защиты. Тем не менее, существует красная линия, вокруг которой в НАТО продолжается дискуссия. "Что касается защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, то это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах", - рассказал президент Польши на пресс-конференции в Киеве в рамках визита в Украину в честь Дня независимости страны.

*** 17:45 Вооруженное нападение Российской Федерации против Украины скоро должно закончиться. Победу одержат силы свободы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В своей речи на День независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу. Президент Польши отметил, что День независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время речи он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения. "Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, мы дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями", - отметил Дуда. Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее. "Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из тьмы войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", - сказал глава Польши.