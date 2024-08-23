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США не планируют передавать Украине F-16

10:53 1414

Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена", - сказал Кендалл.

По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.

"США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении", - заявил Кендалл.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Украине высокоточных крылатых дальнобойных ракет JASSM на расстояние более 370 км. Это позволит украинским пилотам F-16 запускать ракеты с БЖД 450 кг.

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