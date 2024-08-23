Банки, открывающие филиалы в России, ждут санкции

Санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом.

Как отмечается в пресс-релизе, Россия пытается обходить санкции путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений.

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны быть осторожны в отношении любых сделок с дочками российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам открыть новые филиалы, предупредило управление Минфина США.

Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлении подчеркивается, что казначейство США имеет ряд инструментов для реагирования на уклонение от санкций.