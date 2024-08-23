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Умеров в третий раз за 10 дней поговорил с Остином

11:25 748

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Это третий разговор министров за последние 10 дней. Об этом сообщают Умеров на своей странице в соцсети X и сайт Пентагона.

Умеров заявил, что провел еженедельный разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, неотложных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

"Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в сентябре. Поблагодарил США за постоянную и мощную поддержку Украины", - отметил он.

В Пентагоне также сообщили о разговоре Остина и Умерова, которые обсудили "текущие операции Украины и первоочередные потребности".

Также Остин поздравил украинцев с подготовкой к празднованию Дня независимости и подтвердил неизменную поддержку США в оказании помощи Украине.

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