В Баку впервые заработала услуга по аренде велосипедов

С сегодняшнего дня в Баку начала действовать первая услуга «байкшеринга» – проката велосипедов. Система, позволяющая арендовать велосипед, совершить поездку и вернуть его на любой парковочный пункт, предоставляет жителям и туристам благоприятные возможности для совершения безопасных и непрерывных поездок по городу. Услуга аренды велосипедов также освобождает пользователей от таких забот, как заторы и парковка.

В рамках проекта, реализуемого Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с целью развития инфраструктуры микромобильности в городе Баку, на первом этапе создана непрерывная полоса микромобильности протяженностью более 10 км.

Проведены соответствующие работы по разметке, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы для обеспечения доступности. Также установлены барьеры для исключения потенциальных конфликтных ситуаций с автомобилями и велосипедные секции на светофорах.

Около 50 пунктов, созданных для парковки средств микромобильности, оборудованы соответствующими конструкциями. Здесь же установлены информационные табло о правилах аренды велосипедов. При создании парковочных мест учитывалась их близость к станциям метро, автобусным остановкам, образовательным учреждениям и крупным торговым центрам. На информационных табло изображены QR-коды. Переключившись посредством мобильных устройств на программное обеспечение через эти QR-коды, можно выполнить процесс активации и деактивации велосипедов. Через приложение также можно увидеть ближайшие парковочные места.