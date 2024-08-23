USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

В Баку впервые заработала услуга по аренде велосипедов

фото
11:40 1064

С сегодняшнего дня в Баку начала действовать первая услуга «байкшеринга» – проката велосипедов. Система, позволяющая арендовать велосипед, совершить поездку и вернуть его на любой парковочный пункт, предоставляет жителям и туристам благоприятные возможности для совершения безопасных и непрерывных поездок по городу. Услуга аренды велосипедов также освобождает пользователей от таких забот, как заторы и парковка.

В рамках проекта, реализуемого Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с целью развития инфраструктуры микромобильности в городе Баку, на первом этапе создана непрерывная полоса микромобильности протяженностью более 10 км.

Проведены соответствующие работы по разметке, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы для обеспечения доступности. Также установлены барьеры для исключения потенциальных конфликтных ситуаций с автомобилями и велосипедные секции на светофорах.

Около 50 пунктов, созданных для парковки средств микромобильности, оборудованы соответствующими конструкциями. Здесь же установлены информационные табло о правилах аренды велосипедов. При создании парковочных мест учитывалась их близость к станциям метро, автобусным остановкам, образовательным учреждениям и крупным торговым центрам. На информационных табло изображены QR-коды. Переключившись посредством мобильных устройств на программное обеспечение через эти QR-коды, можно выполнить процесс активации и деактивации велосипедов. Через приложение также можно увидеть ближайшие парковочные места.

МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 307
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 839
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
12:31 1372
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 971
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане НО ПОКУПАТЕЛЬ НЕИЗВЕСТЕН
12:06 2060
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция
10:23 4543
Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий, все еще актуально
23 августа 2024, 23:14 11712
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 2957
Украина может изменить ход войны
Украина может изменить ход войны CNN
11:54 2274
Зеленский у границ России сделал грозное заявление
Зеленский у границ России сделал грозное заявление новость дополнена
12:53 3752
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция, все еще актуально
23 августа 2024, 22:42 6239

ЭТО ВАЖНО

МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 307
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 839
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
12:31 1372
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 971
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане НО ПОКУПАТЕЛЬ НЕИЗВЕСТЕН
12:06 2060
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция
10:23 4543
Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий, все еще актуально
23 августа 2024, 23:14 11712
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 2957
Украина может изменить ход войны
Украина может изменить ход войны CNN
11:54 2274
Зеленский у границ России сделал грозное заявление
Зеленский у границ России сделал грозное заявление новость дополнена
12:53 3752
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция, все еще актуально
23 августа 2024, 22:42 6239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться