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Мирзоян созвонился с главой МИД Казахстана

11:48 619

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил взаимодействие Астаны и Еревана в многосторонних структурах. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур", - говорится в тексте.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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