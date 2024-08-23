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Украина может изменить ход войны

CNN
11:54 2279

Операция ВСУ в Курской области РФ продемонстрировала, что у российской армии есть множество уязвимых мест. Также она послала политическое сообщение союзникам Киева, что Украина не обречена, а может изменить ход войны, пишет CNN.

"ВСУ разбили растущее мнение сторонников Украины о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны", - говорится в публикации.

Как отметил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, цель вторжения ВСУ - показать, что "победа России не неизбежна, и что Украина может сражаться и побеждать". При этом он призвал западных союзников Украины не только сохранить поддержку, но и еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.

"Украина снова продемонстрировала, что различные красные линии, спроецированные Путиным, - это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада в отношении принятия решений о войне", - добавил Райан.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег считает, что курская операция является ценным способом "проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания".

Однако, как пишет CNN, Украина хотела бы нацелить на аэродромы в глубине России те же ракеты ATACMS большей дальности, но Вашингтон, похоже, не склонен соглашаться.

Тем не менее, захват российской территории улучшает позиции Украины на любых переговорах, а также служит страховкой на случай, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и попытается навязать Украине мирное урегулирование, говорится в публикации.

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