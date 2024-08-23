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Алиев: «Продолжим помогать Украине»

новость дополнена
12:42 2966

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости этой страны. Текст письма опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

«Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, которые исторически поддерживали друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений.

Нынешний уровень основанных на взаимном доверии и поддержке отношений между нашими странами, наше эффективное сотрудничество в ряде областей, в частности в энергетической сфере, вызывают удовлетворение.

Азербайджан и Украина демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права. Выражаем намерение и дальше прилагать все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины», - пишет Алиев.

Высоко оценив недавнюю встречу с Зеленским в Соединенном Королевстве и проведенный обмен мнениями, президент Азербайджана добавил: «Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению азербайджано-украинской дружбы и надежного партнерства, расширению нашего сотрудничества».

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