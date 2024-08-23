Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»

Со страниц иранских СМИ и выступлений политиков вдруг куда-то исчезла тема «удара возмездия» по Израилю в ответ на ликвидацию 31 июля 2024 года главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в гостевом доме КСИР в Тегеране. Многочисленные международные эксперты предполагали, что аятоллы готовят нечто похожее на массированный обстрел израильской территории в апреле 2024 года в ответ на ликвидацию силами ВВС ЦАХАЛа нескольких высокопоставленных иранских чиновников в комплексе посольства Ирана в Дамаске. Тогда, напомним, Тегеран осуществил одну из крупнейших ракетных атак в своей истории, подвергнув Израиль массированному ракетно-дроновому удару, что стало первой после войны Судного дня 1973 года прямой атакой на государство Израиль.

Как известно, несмотря на запущенные с территории Ирана три сотни тяжелых беспилотников и баллистических ракет, акция возмездия не имела для Израиля разрушительных последствий. Да и сегодня концентрация в Персидском заливе самой мощной военной группировки США после операции 1991 года по освобождению Кувейта, включающей два авианосца, тяжелые крейсеры и атомные подводные лодки, является для руководства Исламской Республики более чем очевидным сдерживающим фактором. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, силы и возможности, сосредоточенные Соединенными Штатами в восточной части Средиземного моря и в зоне Персидского залива, вне всякого сомнения, повлияли на расчеты руководства Ирана, как реагировать на гибель Исмаила Хании и стоит ли реагировать вообще. Тем временем, главной новостью иранских СМИ стало заявление главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерала Хоссейна Салами о том, что основные силы армии Ирана сосредоточены сегодня в районе границы с Ираком, чтобы организовать… питание, медицинские услуги и безопасность паломников на Арба`ин (наиболее массовое паломничество мусульман-шиитов в иракский город Кербела в память об имаме Хусейне, павшем в неравной битве с армией омейядского халифа. Обычно в них участвуют 2,5-3 миллиона граждан Ирана – ред.). По просьбе haqqin.az свою точку зрения на вопрос реванша Ирана в отношении государства Израиль представил известный израильский политолог и публицист, бывший первый секретарь посольства Израиля в России Михаил Пелливерт.

- В начале августа газета The New York Times и ряд израильских СМИ сообщили, что Москва передала Ирану передовое радиолокационное оборудование, несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, а также разного рода противоракетное оружие. Одновременно российский президент Владимир Путин обратился к рахбару Али Хаменеи с требованием «избегать жертв среди гражданского населения Израиля». Израильские журналисты не без иронии отреагировали на заботу лидера России о безопасности мирных израильтян, пошутив, что российская рекомендация Ирану выдержана в духе обещания одного из персонажей кинокомедии Леонида Гайдая «бить аккуратно, но сильно»… - Несомненно, Иран для России как, собственно, и Россия для Ирана играют очень важную роль. Тем не менее, я склонен верить в искренность намерений России повлиять в какой-то степени на Иран, чтобы смягчить слишком уж эмоциональную реакцию руководства ИРИ на ликвидацию Исмаила Хании. Дело в том, что Россия, которая уже третий год находится в состоянии жесткой конфронтации с коллективным Западом, наконец получила возможность разыграть карту миротворца, который изо всех сил старается сбить напряженность в регионе Ближнего Востока, в котором она по-прежнему является влиятельным игроком. Хотя многие со мной не соглашаются, тем не менее, считаю, что Москва хочет доказать это предметно и привнести в накаленную ситуацию элемент позитивности. Мол, в противостоящей коллективному Западу стратегической оси Китай-Россия-Иран Москва не только имеет возможности, но и предпринимает практические шаги, чтобы повлиять на Иран и убрать остроту момента. К слову, США и Евросоюз надеялись, что на Иран повлияет Китай. И не скрывали разочарования, поняв, что в плане деэскалации Пекин ровным счетом ничего не сделал. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно сейчас, когда России необходима передышка как на украинском фронте, так и в Курской области, часть которой контролируется подразделениями ВСУ, Москва хочет продемонстрировать миру свою приверженность гуманистическим идеалам и показать себя ответственным посредником, добровольно пытающимся в одностороннем порядке предотвратить риск возгорания большой войны между Ираном и Израилем. Хочу подчеркнуть, что эта позиция чрезвычайно выгодна Кремлю. В плане внутренней политики Путин стремится доказать, что, как и раньше, Россия сохраняет влияние на Ближнем Востоке, а в аспекте внешней политики он пытается доказать, что без участия России ситуация на Ближнем Востоке будет только ухудшаться. - Хочу привести Вам мнение некоторых авторитетных европейских аналитиков, убежденных в том, что Россия, наоборот, заинтересована в крупномасштабном военном конфликте на Ближнем Востоке, который мог бы отвлечь внимание мировой общественности от войны в Украине… - Вне сомнения любое напряжение на Ближнем Востоке играет на руку России. Поскольку отвлекает не только внимание всего мира от Украины, но и ресурсы, которые могли быть переданы Киеву. Этот аргумент, безусловно, работает и является разумным предположением. Но тут есть важный нюанс. В данный момент России необходима передышка на украинском фронте, поскольку с каждым днем ей все труднее поддерживать темпы наступления в Донбассе. Судя по всему, Кремль все еще надеется договориться с Западом. А трансформация напряженности в полномасштабную войну Ирана с Израилем непременно вовлечет в этот конфликт и Россию. Если даже не напрямую, то уж точно косвенно. Чтобы там ни говорили о стратегическом характере российско-иранских отношений, я не думаю, что в случае войны с Израилем Москва выступит на стороне Ирана. Другое дело, что Россия способна поставлять иранцам технологии наступательных видов оружия - частично она это уже делает. Я практически не сомневаюсь, что ирано-израильская война затронет огромное пространство от Сирии до Южного Кавказа. Полномасштабная война невыгодна России еще и по той причине, что она может спровоцировать объединение усилий, когда США, Евросоюз и НАТО окончательно поставят знак равенства между израильским и украинским фронтами, чтобы скоординировать силы против так называемой «оси зла» Тегеран-Москва-Пекин. В результате, США и их союзники по G7 и G20 могут прийти к консенсусу в понимании того, что договариваться им больше не с кем и не о чем. Так вот, подобный ход событий президенту Путину совершенно не нужен…

- Иран поставлен в достаточно сложное, чтобы не сказать, безвыходное положение, когда, с одной стороны, он должен нанести по Израилю удар возмездия, ибо на Ближнем Востоке иначе не поступают. А с другой, Тегеран должен ответить так, чтобы это не привело к крупной региональной войне. Как Вы считаете, у иранцев есть рациональный выход из этой ситуации? - А почему, собственно, нет? Это вполне может быть ограниченный удар по объектам израильской негражданской инфраструктуры, скажем, по каким-то конкретным военным целям, что позволило бы Ирану продемонстрировать не только волю, но и наступательные военные возможности. То есть, как и в апреле этого года, иранцы должны вновь запустить большое количество дронов или ракет, а может, и гиперзвуковую ракету, которой, якобы, они располагают. Но при этом ущерб, нанесенный Израилю и особенно его гражданским объектам, не должен носить ощутимый характер. Вероятно, это будет очередная «звездная война», которая позволит Израилю продемонстрировать силу своей ПВО, а также оборонительные способности и технологическое преимущество Армии обороны Израиля. При таком раскладе все можно будет, как говорится, спустить на тормозах. В то же время, на мой взгляд, любой ущерб гражданской инфраструктуре или гражданским объектам в Израиле повлечет за собой крайне жесткую реакцию, после чего наступит момент, когда будет невозможно просчитать дальнейший ход событий. Я имею в виду «эффект домино», когда ситуация может полностью выйти из-под контроля. Вот почему американцы сосредоточили на Ближнем Востоке беспрецедентное число своих военных ресурсов - самое крупное с начала 90-х годов прошлого века. Американцы, что называется, прямым текстом демонстрируют руководству Ирана свою решимость не только жестко отреагировать на любые его «неконвенциональные» действия, но и, в случае необходимости, нанести по Ирану превентивный удар. - Некоторые иранские политики считают, что ситуация с необходимостью осуществить в ответ на ликвидацию Исмаила Хании акцию возмездия – есть ни что иное, как ловушка Израиля и США, цель которой – использовать «удар возмездия», чтобы ответить на него массированной атакой по основным нефтеперерабатывающим заводам Ирана, подорвать экономическую основу Исламской Республики и поставить режим аятолл на грань выживания… - Да, есть такая версия, в соответствии с которой США и Израиль ищут предлог, чтобы не только подорвать экономику, но и заодно решить проблему иранских ядерных объектов. Но лично у меня никаких подтверждений на этот счет нет – одни догадки. Иран вполне может ответить Израилю не напрямую, а руками шиитских милиций Сирии, Ливана или Ирака, более массированными обстрелами со стороны йеменских хуситов. А может и не ответить вовсе – как мы видим, в последние дни из Тегерана уже не доносятся заявления о нанесении «удара возмездия» тогда, когда это будет нужно. Обратите внимание: сейчас все обсуждают не возможный удар Ирана, а вероятный ответ Израиля на иранскую реакцию. Лично я не исключаю, что за нагнетанием словесных угроз, существенной военной эскалации как не было, так и не будет…