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США выбирают между боеприпасами и бронетехникой

12:14 596

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области, передает The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов. Издание отмечает, что усиление поддержки Украины со стороны США может привести к прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией.

Еще один источник указал, что Киев не делится своей стратегией с Вашингтоном. Кроме того, в администрации заявили, что у нее нет четкого представления о целях Украины.

Ранее Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву стоимостью 125 млн долларов. Помимо прочего Украина получит боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и АТ-4.

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