Коррупцию переименовали в «западные спецслужбы»

После захвата заложников - террористического акта 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону было понятно, что это не последний громкий акт выступления в местах лишения свободы заключенных – сторонников радикальной идеологии международного терроризма. Но мало кто ожидал, что повторение июньских событий произойдет так быстро. Что сразу ставит вопрос: а что, собственно, происходит в российской системе ФСИН: «день сурка», когда сходные события происходят с пугающей регулярностью из-за того, что система не успевает реагировать на однотипные угрозы – или же наступил «год страуса», когда она предпочитает эти угрозы не замечать и прячет от них голову, избегая кардинальных решений?

Внешне истоки произошедшего что в Ростове-на-Дону, что в Волгоградской области имеют две основные схожие причины, причем обе – системного характера. Первая их них заключается в том, что с каждым годом в российских местах лишения свободы становится все больше представителей не просто этно-криминала (выходцев из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа), а именно сторонников запрещенных в России международных террористических организаций, носителей радикальной идеологии и строителей всемирного халифата и жизни по шариату. И администрация мест заключения совершенно не готова как-то адекватно реагировать на эту ситуацию, оказавшись не обеспечена как в кадровом, так и в методическом отношении. Попросту говоря, там практически нет кадров, способных отделить экстремизм от реальной религии. А потому с «зелеными джамаатами», которые в местах заключения активно вербуют новых сторонников и дают жесткий отпор попыткам администрации пресечь хотя бы внешние проявления радикализма, борются привычными методами поддержания порядка на зонах, методами противостояния «уголовному активу», которые не только не эффективны, но даже в корне вредны.

К примеру, трое террористов, захвативших заложников в ИК-19 Волгоградской области, были осуждены за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, один - за нанесение тяжких телесных со смертельным исходом. То есть не за терроризм или экстремизм. До заключения в колонию они знакомы между собой не были. И возникает риторический вопрос: где они набрались идей религиозного экстремизма, где они сумели сплотиться в банду? И вторая причина – тотальная коррумпированность системы российской ФСИН, сверху до низу. Система, когда заключенным за деньги охрана продает ножи, алкоголь, наркотики, смартфоны и доступ к интернету. Да много еще чего, вплоть до условно-досрочного освобождения. В качестве примера – устроившие бунт в ИК-19 заключенные активно пользовались мобильными телефонами: они снимали себя, заложника, трупы убитых сотрудников ИК и отправляли видео в сеть. До штурма появилось уже как минимум 4 ролика из колонии.