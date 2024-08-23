Коррупцию переименовали в «западные спецслужбы»
После захвата заложников - террористического акта 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону было понятно, что это не последний громкий акт выступления в местах лишения свободы заключенных – сторонников радикальной идеологии международного терроризма. Но мало кто ожидал, что повторение июньских событий произойдет так быстро.
Что сразу ставит вопрос: а что, собственно, происходит в российской системе ФСИН: «день сурка», когда сходные события происходят с пугающей регулярностью из-за того, что система не успевает реагировать на однотипные угрозы – или же наступил «год страуса», когда она предпочитает эти угрозы не замечать и прячет от них голову, избегая кардинальных решений?
Внешне истоки произошедшего что в Ростове-на-Дону, что в Волгоградской области имеют две основные схожие причины, причем обе – системного характера. Первая их них заключается в том, что с каждым годом в российских местах лишения свободы становится все больше представителей не просто этно-криминала (выходцев из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа), а именно сторонников запрещенных в России международных террористических организаций, носителей радикальной идеологии и строителей всемирного халифата и жизни по шариату.
И администрация мест заключения совершенно не готова как-то адекватно реагировать на эту ситуацию, оказавшись не обеспечена как в кадровом, так и в методическом отношении. Попросту говоря, там практически нет кадров, способных отделить экстремизм от реальной религии.
А потому с «зелеными джамаатами», которые в местах заключения активно вербуют новых сторонников и дают жесткий отпор попыткам администрации пресечь хотя бы внешние проявления радикализма, борются привычными методами поддержания порядка на зонах, методами противостояния «уголовному активу», которые не только не эффективны, но даже в корне вредны.
К примеру, трое террористов, захвативших заложников в ИК-19 Волгоградской области, были осуждены за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, один - за нанесение тяжких телесных со смертельным исходом. То есть не за терроризм или экстремизм. До заключения в колонию они знакомы между собой не были. И возникает риторический вопрос: где они набрались идей религиозного экстремизма, где они сумели сплотиться в банду?
И вторая причина – тотальная коррумпированность системы российской ФСИН, сверху до низу. Система, когда заключенным за деньги охрана продает ножи, алкоголь, наркотики, смартфоны и доступ к интернету. Да много еще чего, вплоть до условно-досрочного освобождения.
В качестве примера – устроившие бунт в ИК-19 заключенные активно пользовались мобильными телефонами: они снимали себя, заложника, трупы убитых сотрудников ИК и отправляли видео в сеть. До штурма появилось уже как минимум 4 ролика из колонии.
А между тем, по всем отчетам мобильная связь в этой колонии не должна работать в принципе. Ведь еще в 2021 году учреждение закупило за полмиллиона рублей 5 «сверхмощных мультичастотных подавителей направленного действия» по полмиллиона рублей каждый. Думаю, вопрос о том, куда делись выделенные на закупку этого оборудования деньги, и почему оно существует только в отчетах, – является чисто риторическим.
Кстати, весной 2024 года бывший начальник ИК-19 Григорий Беленков был осужден на 7 лет колонии за то, что получил взятку от заключенных. Несколько раньше по тем же обвинениям получил тюремный срок его заместитель. Насколько можно видеть – эти чистки не пошли впрок, люди, которые пришли на их место, оказались из того же «теста».
А это по большому счету значит только одно: российская ФСИН как система в ее нынешнем виде полностью изжила себя и не способна реагировать на современные угрозы и регулировать вызовы внутри себя. Поэтому события, подобные Ростову-на-Дону и ИК-19 Волгоградской области, будут регулярно повторяться, причем во все более и более кровавых вариантах. С регулярностью «дня сурка».
А «год страуса» продолжится. Сотрудники «западных спецслужб» могли быть причастны к подготовке захвата сторонниками ИГИЛ колонии в Волгоградской области, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. И это все, что нужно знать о политической воле российского правящего класса в сложившейся ситуации…