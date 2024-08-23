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Россия запустила ракеты по острову Змеиный

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По заявлению воздушного командования «Юг» ВСУ, в ночь на 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 по району острова Змеиный в Чёрном море.

Кроме того, были нанесены удары корректируемыми авиабомбами по Херсонской области. О последствиях российских ударов украинские военные не сообщают.

В заявлении также сказано, что за минувшие сутки противовоздушная оборона юга Украины сбила пять разведывательных БПЛА: ZALA — 2, Supercam — 1, «Орлан-10» —1, «Мерлин» — 1, а также два ударных БПЛА «Ланцет».

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