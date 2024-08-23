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Отказавшиеся воевать братья погибли в Украине

12:52 1622

В боях в Украине погибли братья Семен и Геннадий Кискоровы, которые после мобилизации долгое время добивались замены военной службы на альтернативную гражданскую.

За отказ участвовать в войне Геннадия пытали, о чем Семен рассказал ещё в декабре 2023 года и опубликовал видео с пытками.

Спустя три недели после публикации выяснилось, что Семен погиб, но его тело привезли родственникам только сейчас, спустя полгода.

В свою очередь Геннадий считается пропавшим без вести, а командование не раскрывает его близким никаких данных.

«Они изначально говорили, что воевать не согласны и мобилизовали их под обещание в военкомате любую другую работу делать, только не стрелять. Потому что вера не позволяет. Мы люди верующие», - рассказала супруга Семёна Татьяна.

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