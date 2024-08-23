USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Зеленский обсуждает Турцию

12:50 855

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендра Моди принять у себя следующий такой саммит. Об этом пишет газета Hindustan Times по итогам визита премьера Индии в Киев.

"Я сказал премьер-министру Моди, что мы можем провести Глобальный саммит мира в Индии. Это большая страна, это великая демократия - самая большая", - сказал Зеленский на совместном брифинге.

В то же время он заявил, что невозможно будет провести саммит в стране, которая не присоединилась к коммюнике предыдущей конференции. Что ответил на это Нарендра Моди - неизвестно.

Зеленский сообщил, что среди стран-площадок нового саммита обсуждаются Саудовская Аравия, Катар, Турция и Швейцария.

Также президент Украины подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), одобренный парламентом страны во вторник. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.

МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 339
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 886
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
12:31 1397
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 983
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане НО ПОКУПАТЕЛЬ НЕИЗВЕСТЕН
12:06 2086
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция
10:23 4563
Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий, все еще актуально
23 августа 2024, 23:14 11717
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 2995
Украина может изменить ход войны
Украина может изменить ход войны CNN
11:54 2297
Зеленский у границ России сделал грозное заявление
Зеленский у границ России сделал грозное заявление новость дополнена
12:53 3793
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция, все еще актуально
23 августа 2024, 22:42 6242

ЭТО ВАЖНО

МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 339
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 886
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
Россия запустила ракеты по острову Змеиный
12:31 1397
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 983
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане
Михаил Гуцериев продал нефтяные месторождения в Азербайджане НО ПОКУПАТЕЛЬ НЕИЗВЕСТЕН
12:06 2086
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция
10:23 4563
Индия о немыслимой сделке с Арменией
Индия о немыслимой сделке с Арменией наш комментарий, все еще актуально
23 августа 2024, 23:14 11717
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 2995
Украина может изменить ход войны
Украина может изменить ход войны CNN
11:54 2297
Зеленский у границ России сделал грозное заявление
Зеленский у границ России сделал грозное заявление новость дополнена
12:53 3793
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют
Камала Харрис обвиняет, Анатолия Антонова обвиняют наша корреспонденция, все еще актуально
23 августа 2024, 22:42 6242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться