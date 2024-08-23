Зеленский обсуждает Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендра Моди принять у себя следующий такой саммит. Об этом пишет газета Hindustan Times по итогам визита премьера Индии в Киев.

"Я сказал премьер-министру Моди, что мы можем провести Глобальный саммит мира в Индии. Это большая страна, это великая демократия - самая большая", - сказал Зеленский на совместном брифинге.

В то же время он заявил, что невозможно будет провести саммит в стране, которая не присоединилась к коммюнике предыдущей конференции. Что ответил на это Нарендра Моди - неизвестно.

Зеленский сообщил, что среди стран-площадок нового саммита обсуждаются Саудовская Аравия, Катар, Турция и Швейцария.

Также президент Украины подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), одобренный парламентом страны во вторник. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.