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Украина впервые применила отечественную ракету-дрон

13:34 2039

Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляныця". Это оружие украинского производства. Об этом заявл президент Владимир Зеленский на мероприятии ко Дню независимости.

"Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляныця". Это новый наш метод возмездия агрессору", - сказал Зеленский.

"Знаем, что России будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что", - добавил президент.

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