ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину

Главы МИД и обороны стран ЕС в середине следующей недели впервые обсудят возможность отправки инструкторов в Украину, окончательное решение должно быть принято "самое позднее" до ноября. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Согласно информации, 27 августа тема будет также обсуждаться в комитете по политике и безопасности ЕС.