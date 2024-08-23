Зеленский повысил Сырского
14:15 2344
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание. Он стал генералом. Об этом сообщает Офис президента.
Соответствующий указ №580 президент издал 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.
Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенными силами ВСУ.
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