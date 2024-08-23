Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР

Иранский парламент одобрил всех предложенных Пезешкианом министров. В новом Кабинете оказались четыре человека близких к ультраконсерваторам, шесть умеренных консерваторов, четыре реформиста и еще пять независимых политиков. Желающим вычислять пропорции представительства тех или иных политических сил в Кабинете Пезешкиана предлагаю сделать это самостоятельно. Исходя из того, что в Кабинете 19 министерских постов. И учтя то обстоятельство, что шестеро из утвержденных министров – выходцы из спецслужб, КСИР или служили в Корпусе. А «бывших» в КСИР, как известно, не бывает.

Иными словами, победа реформистов на президентских выборах в Иране обернулась для них громким пшиком. По итогам их «грандиозной» победы они получили только четыре министерских портфеля: иностранных дел, экономики, нефти, градостроительства и дорог. Все в рамках того сценария, который писался в канцелярии верховного лидера. И в котором им была изначально отведена роль статистов. Согласен – не очень-то завидная, но зато – есть что показать Западу: «Помилуйте, какой-же у нас авторитарный режим, вот даже и ориентированные на сотрудничество с западными партнерами министры есть. С ними, возникнет желание, и об ослаблении санкций договориться можно». Справедливости ради нужно отметить, что этот сценарий был не известен не только «реформистам» - разве что Джавад Зариф о чем-то подобном догадывался или, в силу опыта, просчитал, а может ему в канцелярии Рахбара «занавесочку» приоткрыли, – но и большинству консерваторов. Особенно тем из них, кто заседает в меджлисе.

И в силу этой своей неосведомленности они взвились орлами, – и когда Пезешкиан представил свой Кабинет, тут же накинулись в желании расклевать, согнуть в бараний рог и выбить бубну. При этом горделиво оглядываясь на коллег и имеющих бледный вид реформистов: видали, как мы можем? Но этот цирк с аттракционами невиданной смелости продолжался ровно до того момента, пока на трибуну не вышел Пезешкиан и прямо не сказал: «Не заставляйте меня говорить то, что я не должен здесь говорить. Но все министры, предложенные для этого правительства - выбор Лидера. Аракчи был первым человеком, которого он принял. Все кандидаты согласованы с безопасностью и разведкой и одобрены лично Лидером». После этих слов, как писал поэт, «и воцарилась тишина, согретая дыханьем зала…». После нескольких минут Кабинет министров полностью получил вотум доверия от «принципиальных» иранских депутатов из числа консерваторов, независимых и прочих представителей иранской политической фауны. Они, как известно, птицы гордые. Пока не пнешь – не полетят.