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Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Товарищ Си летит в Татарстан

14:24 985

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, об этом сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Россию в марте 2023 года на своей первой международной встрече после его переизбрания председателем на Всекитайском собрании народных представителей.

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