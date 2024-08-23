Товарищ Си летит в Татарстан

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, об этом сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Россию в марте 2023 года на своей первой международной встрече после его переизбрания председателем на Всекитайском собрании народных представителей.