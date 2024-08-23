Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости этой страны. Текст письма опубликован на официальном сайте Кабмина.
В письме Али Асадов отметил, что азербайджано-украинские отношения опираются на глубокие исторические корни и добрые традиции, выразил удовлетворение нынешним уровнем развития межгосударственных отношений.
Азербайджанский премьер также выразил уверенность в том, что традиционные дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Баку и Киевом будут и впредь успешно развиваться и расширяться.