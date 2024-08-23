USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной

14:37 1029

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости этой страны. Текст письма опубликован на официальном сайте Кабмина.

В письме Али Асадов отметил, что азербайджано-украинские отношения опираются на глубокие исторические корни и добрые традиции, выразил удовлетворение нынешним уровнем развития межгосударственных отношений.

Азербайджанский премьер также выразил уверенность в том, что традиционные дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Баку и Киевом будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 48
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 493
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 1783
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 3331
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
14:37 1030
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 6713
Милли Меджлис – не сорвиголова
Милли Меджлис – не сорвиголова выборы на носу; все еще актуально
23 августа 2024, 23:36 5163
Израиль взорвал историческую мечеть
Израиль взорвал историческую мечеть видео
13:49 4616
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
13:37 2890
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 2464
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 3657

ЭТО ВАЖНО

Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 48
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 493
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 1783
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 3331
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
14:37 1030
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 6713
Милли Меджлис – не сорвиголова
Милли Меджлис – не сорвиголова выборы на носу; все еще актуально
23 августа 2024, 23:36 5163
Израиль взорвал историческую мечеть
Израиль взорвал историческую мечеть видео
13:49 4616
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
13:37 2890
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 2464
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 3657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться