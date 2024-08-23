Защитники «Азова» вернулись домой

В ходе сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены бойцы ВСУ, взятые в плен в Чернобыле, в Мариуполе, в Гостомеле и на Чонгаре, пишут украинские СМИ.

В числе освобождённых - 9 пленных, которым в России уже вынесли приговоры. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 бойца, которых взяли в плен в Мариуполе (из них полсотни защищали «Азовсталь»).

Также вернулись домой шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину в первые месяцы вторжения. Среди них те, кто участвовал в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба ВСУ в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт «Чонгар».