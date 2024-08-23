USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Защитники «Азова» вернулись домой

обновлено 15:34
15:34 3332

В ходе сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены бойцы ВСУ, взятые в плен в Чернобыле, в Мариуполе, в Гостомеле и на Чонгаре, пишут украинские СМИ.

В числе освобождённых - 9 пленных, которым в России уже вынесли приговоры. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 бойца, которых взяли в плен в Мариуполе (из них полсотни защищали «Азовсталь»).

Также вернулись домой шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину в первые месяцы вторжения. Среди них те, кто участвовал в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба ВСУ в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт «Чонгар».

*** 14:40

Украина и Россия осуществили обмен пленными в формате «115 на 115», утверждает российское Минобороны.

«Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, взамен переданы 115 пленных ВСУ. Все российские военнослужащие после обмена находятся в Беларуси, где предоставлена возможность связаться с родственниками», - говорится в сообщении МО РФ.

Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 52
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 495
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 1786
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 3333
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
14:37 1030
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 6715
Милли Меджлис – не сорвиголова
Милли Меджлис – не сорвиголова выборы на носу; все еще актуально
23 августа 2024, 23:36 5163
Израиль взорвал историческую мечеть
Израиль взорвал историческую мечеть видео
13:49 4616
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
13:37 2893
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 2466
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 3657

ЭТО ВАЖНО

Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 52
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 495
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 1786
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 3333
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
Али Асадов надеется на укрепление связей с Украиной
14:37 1030
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 6715
Милли Меджлис – не сорвиголова
Милли Меджлис – не сорвиголова выборы на носу; все еще актуально
23 августа 2024, 23:36 5163
Израиль взорвал историческую мечеть
Израиль взорвал историческую мечеть видео
13:49 4616
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
Россия превратила в крепость Курскую АЭС
13:37 2893
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…»
МОК об азербайджанке, выступавшей на Олимпиаде на седьмом месяце беременности: «Сердце чемпиона, сила матери…» ВИДЕО
13:20 2466
Российский город окутало черное облако
Российский город окутало черное облако видео
13:08 3657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться