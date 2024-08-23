Атакован российский аэропорт
14:44 2347
Аэропорт Белгорода подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Закрытый аэропорт был атакован утром 23 августа. БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате была повреждена обшивка и разбиты окна.
Сотрудников аэропорта эвакуировали, место оцепили и вызвали взрывотехников ФСБ. Сообщается, что никто не пострадал.
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