Атакован российский аэропорт

Аэропорт Белгорода подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Закрытый аэропорт был атакован утром 23 августа. БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате была повреждена обшивка и разбиты окна.

Сотрудников аэропорта эвакуировали, место оцепили и вызвали взрывотехников ФСБ. Сообщается, что никто не пострадал.