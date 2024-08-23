Путин встретился с военными
15:05 1788
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны, сообщили в Кремле.
Путин, как сообщается, заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции».
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