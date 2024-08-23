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В Украине поменяется посол Польши

15:22 280

Польша отправит в Украину нового посла. С 1 сентября на должности посла Польши будет работать Петр Лукасевич, сообщает спикер МИД Польши Павел Вронский.

По словам спикера, 1 сентября Лукасевич начнет работать послом Польши в Украине.

Он добавил, что в последние дни несколько новых польских послов начали работу в других странах. Речь идет, к примеру, о после ЕС в Украине в 2012-2016 годах Яне Томбинском. Он стал послом Польши в Германии.

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