В Украине поменяется посол Польши
15:22 280
Польша отправит в Украину нового посла. С 1 сентября на должности посла Польши будет работать Петр Лукасевич, сообщает спикер МИД Польши Павел Вронский.
По словам спикера, 1 сентября Лукасевич начнет работать послом Польши в Украине.
Он добавил, что в последние дни несколько новых польских послов начали работу в других странах. Речь идет, к примеру, о после ЕС в Украине в 2012-2016 годах Яне Томбинском. Он стал послом Польши в Германии.
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