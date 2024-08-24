Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции

Две российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что россиянок Светлану и Юлию продержат в стране до зимы, поскольку суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты туристкам запрещено покидать Турцию.

Светлана и Юлия признались журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза полицейским. Более того, к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе женщины, по их словам, заболели. По данным источника, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но пока на ситуацию это никак не повлияло.